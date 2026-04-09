Тарифы ЖКХ продолжат расти: в Нацбанке назвали новую формулу





Тарифы на жилищно-коммунальные услуги оказывают значительное влияние на инфляцию и инфляционные ожидания населения. Об этом заявил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов.

По его словам, влияние тарифов ЖКХ на уровень цен проявляется сразу по нескольким направлениям. Во-первых, коммунальные услуги напрямую входят в индекс потребительских цен. Во-вторых, расходы на тепло, электроэнергию и водоснабжение закладываются бизнесом в себестоимость товаров и услуг, что в итоге отражается на ценах для потребителей.

Кроме того, тарифы ЖКХ являются своеобразным индикатором инфляции для населения.

«Мы каждый месяц видим счета за коммунальные услуги и сразу замечаем изменения. Поэтому рост тарифов оказывает большое влияние на инфляционные ожидания граждан. Когда люди получают более высокие квитанции, они начинают считать, что инфляция остается высокой и будет расти дальше», — отметил Тимур Сулейменов.

Как будут повышать тарифы

Глава Нацбанка сообщил, что с Правительством согласован механизм дальнейшего изменения тарифов на коммунальные услуги.

Согласно договоренностям, в 2026 году тарифы будут расти по формуле «инфляция плюс 5%», в 2027 году — «инфляция плюс 3%», а начиная с 2028 года их рост не должен превышать уровень инфляции.

По мнению Сулейменова, такой подход позволит сделать процесс повышения тарифов более предсказуемым и снизить инфляционные ожидания населения.

Ожидания должны снизиться

В Национальном банке рассчитывают, что понятный график изменения тарифов поможет уменьшить их влияние на общий уровень инфляции.

При этом глава регулятора подчеркнул, что ключевое значение будет иметь выполнение заявленных планов на практике.

«Очень важна реализация этих планов», — подчеркнул председатель Национального банка.

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