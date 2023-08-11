Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег

Таролог Саона представила финансовый прогноз на ближайшие дни. Особенно повезет в деньгах Девам, Весам и Козерогам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Teleprogramma.pro, у представителей знака Дева есть все шансы познакомиться с неким спонсором, который решит их финансовые проблемы, а также удовлетворит материальные запросы. Если Дева искала инвестора, то сейчас, скорее всего, найдет его. Однако есть вероятность, что инвестор заинтересуемся не столько идеями представителя знака, сколько его личностью.

У Весов ожидается большой приход денег, но это будут так называемые «шальные деньги» – богатство, которое неожиданно свалилось на голову. Это может быть выигрыш, наследство или даже найденный клад. Чтобы деньги не ушли так же легко, как пришли, их нужно разделить на четыре части, советуют астрологи: 10% отдать на благотворительность, 10% отложить на черный день, на 10% купить то, о чем давно мечталось, а остальное вложить в нечто важное – ремонт, покупку автомобиля или первый взнос на ипотеку.

У Козерогов ожидается белая полоса на работе, их ждет возможность не только подняться по карьерной лестнице, но и получить хорошую прибавку к заработной плате. Если они хорошо себя проявят, то заложат фундамент для получения бонусов ежеквартально до конца года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.