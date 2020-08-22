«Таза Қазақстан»: 243 нарушения выявлено в Костанайской области

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С 24 июля по 30 августа 2020 года на территории Костанайской области проводится республиканская акция «Таза Қазақстан» в целях улучшения экологии региона, передает МИА «Казинформ»
По словам старшего инспектора отдела природоохранной полиции управления местной полицейской службы ДП области Газреткали Алимгазина, для проведения рейдовых мероприятий в регионе создано 12 мобильных групп, в том числе совместно с природоохранными органами – 4 группы.
«На сегодняшний день проведено 116 рейдовых мероприятий, из них 16 совместно с департаментом экологии области. Также в рейдах участвуют сотрудники областной инспекции транспортного контроля и волонтеры», — говорит майор полиции Г.Алимгазин.
Во время акции всего выявлено 243 административных правонарушений, из них:
-за нарушение правил охоты – 8;
-за нарушение правил рыболовства – 22;
-за загрязнение мест общего пользования – 7;
-за нарушение правил благоустройство на водоемах– 79;
-появления в общественном месте или распития спиртных напитков – 86;
Сумма штрафов составило сумму 1 319 550 тенге. Отдел природоохранной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Костанайской области предупреждает, что за нарушение правил нахождения на водоемах предусмотрено административный штраф в размере 20 МРП на физическое лицо, 40 МРП на юридическое лицо.
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