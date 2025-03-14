В Костанае обсуждается вопрос о том, что мусоропроводы в жилых домах будут ликвидированы. Ранее в городском отделе жилищных отношений говорили, что убирать мусоропроводы будут только если больше половины жильцов на это согласятся. Теперь появилась уже другая информация.

«Мы жителям совместно с «Тазалык», ЖКХ, жителям объясняем, что мусоропроводы будут полностью убираться, ликвидироваться, в городе площадка у нас будет определена, получается, по соответствию САНПИНа. Она получается будет закрыта под евроконтейнеры. У «Тазылка» обновляется техника, они идут все под евростандарт уже, под евроконтейнеры. У людей нет выбора, так и так эти мусоропроводы перестанут функционировать? — Согласен с вами», — сказал специалист отдела жилотношений акимата Костаная Руслан Ахметжанов.

В мусоровывозящей компании нам рассказали, что ежедневно их работники сталкиваются с проблемами при обслуживании домов с мусоропроводами. Например, не везде есть подъезды к шахтам, и иногда проезд может быть заставлен машинами. А еще, нередко жители домов забивают крупными отходами санитарное сооружение. Кроме того, в товариществе отметили, что представителя ПКСК и ОСИ говорят о том, что в тарифе на обслуживание дома расходы на содержание мусоропроводов не предусмотрены.

«В городе имеются дома с высоким пандусом, где мы посылаем технику в виде манипулятора и получается тем самым нарушаем технику безопасности. Контейнер может упасть на те же припаркованные машины, это же еще зависит от погодных условий, так же грузчик имеет риски, подвергается получить травму, потому что это высота и в связи с этим нарушается техника безопасности», — объясняет начальник отдела саночистки ТОО «Тазалык-2012» Евгения Скворцова.

В прошлом году компания закупила 500 евроконтейнеров. А в этом году уже объявлен конкурс на закуп еще 250 таких же моделей. В планах предприятия и обновление спецтехники.

«Евроконтейнер он просто не влезет в подъезд? — Да-да, он в подъезд не влезет и для того, чтобы его вытащить оттуда, там уже необходимо зацепы манипулятора, а в евроконтейнерах как такового нет. Потому что он из пластика все сделано, потому что там специальные зацепы именно под современную технику», — объяснил директор ТОО «Тазалык-2012» Радик Искалиев.

На сегодня в областном центре есть 39 таких домов, и в этом году мусоропроводы закроют в 7 многоэтажках, и именно там жители и сами не против, чтобы их убрали.

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