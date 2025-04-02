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4.34 Касаемо деятельности объекта ТОО «Тазалык-2012». Он также передан в доверительное управление с последующим выкупом в ТОО «Тазалык-2030 и К». Стоит отметить, что в 2024 году поступило 3 462 жалобы, это меньше на 630 жалоб по сравнению с 2023 годом. В целях улучшения качества оказания услуг, доверительному управляющему оказаны необходимые содействия со стороны государственных органов, по определению фактического количества совместно проживающих лиц. Так, на 1 января 2025 года по сравнению с январем 2024 года количество абонентов увеличилось на 31 720 лиц или 16,8%. Кроме того, АО «СПК-Тобол» предоставлен льготный кредит ТОО «Тазалык-2030 и К» на сумму 180 млн. тенге. На эти средства были приобретены 3 единицы мусоровоза и 500 евроконтейнеров. Учитывая решение проблем, способствовавших скоплению мусора в контейнерных площадках, ТОО «Тазалык-2030 и К» необходимо держать на контроле работу по сбору и вывозу твердо-бытовых отходов. 5.38
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