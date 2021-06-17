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Те, кто уже один раз переболел коронавирусом, не защищены от повторного заражения

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Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в Казахстане уже зарегистрировано более 800 повторных случаев инфицирования. Такие же факты регистрируются по всему миру. Поэтому глава минздрава призвал казахстанцев активнее вакцинироваться, чтобы создать так называемый коллективный иммунитет к опасной инфекции.

С начала мая в Казахстане отмечается снижение заболеваемости Сovid-19. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой. За 15 дней июня по сравнению с аналогичным периодом мая уровень заболеваемости снизился в 1,7 раз. По состоянию на 16 июня занятость инфекционных коек по республике составляет 23%, реанимационных коек – 21%. Одной из ключевых мер, направленных на снижение уровня заболеваемости, является вакцинация.

Очень важно понимать, что сейчас поставки вакцин осуществляются порядка графику. На сегодняшний день порядка 6,2 миллионов доз вакцин поставлены в регионы, уже сейчас 2 587 884 человека получили первую дозу, что составляет 26% от подлежащего населения и второй компонент получили 1 480 309 человек», — рассказал Алексей Цой.

Также глава минздрава отметил, что лица, переболевшие коронавирусом, не защищены от повторного заражения. На сегодня в Казахстане зафиксированы сотни подобных случаев.

Бытует мнение, что если человек переболел, он не может повторно заболеть — это абсолютно неправильно. Здесь надо понимать,что более 800 человек по Казахстану уже повторно заболели коронавирусной инфекцией, которые не были вакцинированы и они заболели. Это надо понимать, такая тенденция не только в Казахстане, но и в других странах, 1000 человек в Европе и других странах заболевают повторно»,- отметил Цой.

Алексей Цой попросил население еще раз подумать и принять правильное решение — позаботиться о своем здоровье и пройти вакцинацию. Стоит отметить, что с этой недели населению стала доступна новая вакцина «КоронаВак», произведенная в Китае. Это инактивированная вакцина, которая предназначена для вакцинации лиц старше 18 лет.

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COVID-2019 в Казахстане

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