В Казахстане продлили сроки приёма документов в колледжи из-за технических неполадок, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК, передает informburo.kz

«В связи с высокой нагрузкой на портал Egov.kz и информационную систему «Национальная образовательная база данных» при подаче заявок на поступление в колледжи у абитуриентов наблюдались временные затруднения. На сегодняшний день все технические неполадки устранили. Для обеспечения равных условий для всех поступающих продлили сроки приёма документов и проведения конкурсного отбора», – говорится в сообщении.

Актуальные сроки завершения ранжирования (конкурса):

по специальностям, требующим творческой подготовки, – до 24 августа;

по педагогическим и медицинским специальностям – до 25 августа;

по специальностям подготовки специалистов среднего звена – до 27 августа.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в Министерство просвещения РК:

Айтбаева Нуршат Жамбыловна, рабочий телефон: +7 (7172) 74-92-84;

Сатанов Дархан Оралович, рабочий телефон: +7 (7172) 74-24-65

Также можно обращаться в Управления образования областей и городов:

Астана – +7 701 737 40 02,

Алматы – +7 778 316 49 89,

Шымкент – +7 777 558 15 53,

Акмолинская область – +7 705 427 42 83,

Актюбинская область – +7 702 975 57 57,

Алматинская область – +7 707 693 32 39,

Атырауская область – +7 701 191 02 81,

Абайская область – +7 702 523 43 89,

Восточно-Казахстанская область – +7 705 528 52 58,

Жамбылская область – +7 701 405 68 88,

Жетысуская область – +7 707 600 13 85,

Западно-Казахстанская область – +7 777 286 71 17,

Карагандинская область – +7 701 181 95 08,

Костанайская область – +7 776 811 44 22,

Кызылординская область – + 7 705 467 66 91,

Мангистауская область – + 7 775 122 48 54,

Павлодарская область – +7 777 864 35 88,

Северо-Казахстанская область – +7 702 866 03 78,

Туркестанская область — +7 771 811 11 55,

Улытауская область – +7 705 189 35 51.

