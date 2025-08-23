В Казахстане продлили сроки приёма документов в колледжи из-за технических неполадок, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК, передает informburo.kz
«В связи с высокой нагрузкой на портал Egov.kz и информационную систему «Национальная образовательная база данных» при подаче заявок на поступление в колледжи у абитуриентов наблюдались временные затруднения. На сегодняшний день все технические неполадки устранили. Для обеспечения равных условий для всех поступающих продлили сроки приёма документов и проведения конкурсного отбора», – говорится в сообщении.
Актуальные сроки завершения ранжирования (конкурса):
- по специальностям, требующим творческой подготовки, – до 24 августа;
- по педагогическим и медицинским специальностям – до 25 августа;
- по специальностям подготовки специалистов среднего звена – до 27 августа.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в Министерство просвещения РК:
Айтбаева Нуршат Жамбыловна, рабочий телефон: +7 (7172) 74-92-84;
Сатанов Дархан Оралович, рабочий телефон: +7 (7172) 74-24-65
Также можно обращаться в Управления образования областей и городов:
Астана – +7 701 737 40 02,
Алматы – +7 778 316 49 89,
Шымкент – +7 777 558 15 53,
Акмолинская область – +7 705 427 42 83,
Актюбинская область – +7 702 975 57 57,
Алматинская область – +7 707 693 32 39,
Атырауская область – +7 701 191 02 81,
Абайская область – +7 702 523 43 89,
Восточно-Казахстанская область – +7 705 528 52 58,
Жамбылская область – +7 701 405 68 88,
Жетысуская область – +7 707 600 13 85,
Западно-Казахстанская область – +7 777 286 71 17,
Карагандинская область – +7 701 181 95 08,
Костанайская область – +7 776 811 44 22,
Кызылординская область – + 7 705 467 66 91,
Мангистауская область – + 7 775 122 48 54,
Павлодарская область – +7 777 864 35 88,
Северо-Казахстанская область – +7 702 866 03 78,
Туркестанская область — +7 771 811 11 55,
Улытауская область – +7 705 189 35 51.
Казахстану будет сложно следующие три года – эксперт
Порадовали прогнозом синоптики костанайцев
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.