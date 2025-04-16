В целях вовлечения отечественных и иностранных инвесторов и развития экономики страны законопроектом предлагается на законном уровне урегулировать вопросы определения сортов растений конопли (каннабиса), разрешённых к культивированию в промышленных целях. Об этом сообщает пресс-служба Мажилиса Парламента РК.

Уполномоченным госорганом – Министерством сельского хозяйства – будет определяться допустимое содержание тетрагидроканнабинола (наркотического соединения) в растении конопли (каннабиса) – предположительно до 0,3%.

Вопросами переработки технической конопли будет заниматься Министерство промышленности.

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