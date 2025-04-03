USD 503.05 EUR 542.99 RUB 5.98

Технический сбой. Казахстанка внесла через банкомат и лишилась крупной суммы

— Сегодня, 12:10
Изображение для новости: Технический сбой. Казахстанка внесла через банкомат и лишилась крупной суммы

pixabay.com

Подозреваемые в краже денег из терминала задержаны в Уральске. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК.

Вечером 28 марта в одном из торговых домов неизвестные похитили 680 тысяч тенге из ячейки банковского терминала. Эти деньги принадлежали 53-летней горожанке. Она загрузила деньги в купюроприемник, и посчитав, что операция завершена, отошла. В этот момент произошел технический сбой, и подозреваемые воспользовались этим.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги. Один из задержанных ранее имел судимость.

По данному факту ведется досудебное расследование.


Изображение 3 для Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
Национальный Банк Казахстана предупреждает о мошеннических схемах с использованием поддельных или взломанных персональных аккаунтов пользователей...
Сегодня, 13:55

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.