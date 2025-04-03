Подозреваемые в краже денег из терминала задержаны в Уральске. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК.

Вечером 28 марта в одном из торговых домов неизвестные похитили 680 тысяч тенге из ячейки банковского терминала. Эти деньги принадлежали 53-летней горожанке. Она загрузила деньги в купюроприемник, и посчитав, что операция завершена, отошла. В этот момент произошел технический сбой, и подозреваемые воспользовались этим.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги. Один из задержанных ранее имел судимость.

По данному факту ведется досудебное расследование.

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