Техника выходит на улицы: обращение к костанайцам

19:04
Сегодня, начиная с 20:00, коммунальные службы города приступят к очередному этапу работ по очистке улиц от снега, сообщает пресс-служба городского акимата. 

Уборка будет проводиться в вечернее и ночное время, когда интенсивность транспортного потока снижается, что позволяет повысить эффективность и безопасность работ.

К работам планируется привлечь более 120 единиц специализированной техники.

В связи с этим жителей города просят по возможности не оставлять автомобили на парковках вдоль центральных улиц и основных магистралей, где будет проводиться очистка. Это позволит коммунальной технике работать быстрее и обеспечит безопасность дорожного движения.

Горожан благодарят за понимание и сотрудничество.


