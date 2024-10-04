В Казахстане хотят снизить возраст авто для прохождения техосмотра. В министерстве транспорта озвучили LS подробности.

По информации ведомства, предложение рассматривается в рамках проекта изменений в некоторые законодательные акты*. Инициатива касается снижения возраста с семи до пяти лет для легковых машин, которые не используются в автотранспортном бизнесе.

На данный момент внутри правительства проводятся консультации и согласование с заинтересованными госорганами относительно возможности инициирования данных поправок.

В министерстве уточнили, что в случае, если меры будут поддержаны, потребуются изменения в нормативных актах. Это является длительной процедурой, которая может занимать от нескольких месяцев до года. После этого, в случае принятия, нормы будут вводиться в действие по истечении не менее 60 календарных дней с момента их принятия.

Параллельно с этим ведомство работает над усилением регулирования самого техосмотра. В том числе в рамках изменения Закона «О дорожном движении» предусматривается перевод деятельности операторов с уведомительного на разрешительный порядок. Также будут ужесточены требования к станциям. Соответственно будет усилен контроль за процедурой техосмотра.

Ответственность операторов планируется повысить через штрафы. Это должно обеспечить качество услуги и надлежащий уровень безопасности на дорогах.

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