Техосмотр для авто, зарегистрированных в других государствах, стал обязательным в РК

Автотранспортные средства, зарегистрированные в других государствах и пребывающие на территории Республики Казахстан более 90 календарных дней, должны пройти обязательный технический осмотр. Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал Закон введен в действие с 16 января текущего года, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает kapital.kz

В ведомстве напомнили, что 30 декабря 2022 года был подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства». В его рамках внесены дополнения в часть 1 статьи 88 Закона «О дорожном движении» в части проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах и пребывающих на территории РК более 90 календарных дней подряд с даты ввоза (въезда).

Отмечается, что контроль за своевременным прохождением обязательного техосмотра авто, участвующих в дорожном движении на территории Казахстана, осуществляют органы внутренних дел.

На сегодня ведутся технические работы по обеспечению прохождения обязательного технического осмотра иностранных автотранспортных средств. О дате запуска обязательного технического осмотра иностранных автотранспортных средств будет сообщено дополнительно

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