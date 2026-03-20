Министр транспорта приказом от 16 марта 2026 года внес изменения в правила проведения обязательного технического осмотра транспортных средств и прицепов, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, оператор единой информационной системы (ЕИС) будет предоставлять услуги центрам техосмотра на основании соответствующего договора.

Усилен контроль за техосмотром

В систему добавлен новый функционал, который позволит автоматически отказывать в выдаче диагностической карты при недостоверных данных о транспортном средстве.

Также ЕИС сможет выявлять случаи оформления фиктивных диагностических карт.

Ограничения для нарушителей

Оператор ЕИС вправе приостанавливать обслуживание центров техосмотра при выявлении нарушений. К таким нарушениям относятся:

— непередача данных в систему;

— отсутствие или несвоевременное уведомление об изменении адреса центра;

— отсутствие графика работы на информационном стенде;

— оформление диагностических карт, не соответствующих установленной форме.

Возобновление работы

После устранения нарушений оператор техосмотра должен предоставить подтверждающие документы. После проверки доступ к системе будет восстановлен.

Приказ вступает в силу с 29 марта 2026 года.