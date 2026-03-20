Министр транспорта приказом от 16 марта 2026 года внес изменения в правила проведения обязательного технического осмотра транспортных средств и прицепов, сообщает Zakon.kz.
Согласно поправкам, оператор единой информационной системы (ЕИС) будет предоставлять услуги центрам техосмотра на основании соответствующего договора.
Усилен контроль за техосмотром
В систему добавлен новый функционал, который позволит автоматически отказывать в выдаче диагностической карты при недостоверных данных о транспортном средстве.
Также ЕИС сможет выявлять случаи оформления фиктивных диагностических карт.
Ограничения для нарушителей
Оператор ЕИС вправе приостанавливать обслуживание центров техосмотра при выявлении нарушений. К таким нарушениям относятся:
— непередача данных в систему;
— отсутствие или несвоевременное уведомление об изменении адреса центра;
— отсутствие графика работы на информационном стенде;
— оформление диагностических карт, не соответствующих установленной форме.
Возобновление работы
После устранения нарушений оператор техосмотра должен предоставить подтверждающие документы. После проверки доступ к системе будет восстановлен.
Приказ вступает в силу с 29 марта 2026 года.
Жаңалықтар - 19.03.26
