Техосмотр в РК. Новые правила появятся до конца года

«Министерству транспорта поручаю обеспечить создание безопасной дорожной инфраструктуры с внедрением интеллектуальных систем, а также до конца текущего года выработать новые механизмы эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра автотранспорта», — поручил Бектенов, выступая на заседании правительства.