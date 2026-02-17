В социальных сетях Казахстана распространилась информация о том, что технические паспорта на квартиры якобы отменяют. В Госкорпорации «Правительство для граждан» эти сообщения опровергли, назвав их недостоверными. Документ продолжает действовать и сохраняет юридическую силу, передает krisha.kz
При этом формат техпаспорта действительно претерпел изменения. Разбираемся, что это означает для собственников жилья.
Какие изменения произошли
За последние годы технический паспорт несколько раз обновлялся. В частности, из документа исключили сведения о владельце, а с 2007 года в общую площадь квартиры стали включать балконы и лоджии.
В 2023 году технический паспорт был переименован в кадастровый. Теперь кадастровые паспорта оформляют на новые объекты недвижимости или при замене ранее выданного техпаспорта.
При этом все ранее оформленные технические паспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены.
По сути, смена названия не повлияла на содержание документа. В нем по-прежнему указываются технические характеристики объекта недвижимости:
-
адрес и регистрационный код;
-
кадастровый номер;
-
год постройки;
-
этажность;
-
общая, жилая и полезная площадь;
-
количество и площадь комнат;
-
материал стен.
Также документ содержит схему квартиры с указанием несущих стен, перегородок, окон, дверей, балконов и лоджий, а также таблицу с перечнем помещений и их параметрами.
Для чего нужен техпаспорт
Технический паспорт обязателен при совершении любых сделок с недвижимостью — купле-продаже, оформлении ипотеки, дарении. Без него провести сделку невозможно.
Важно, чтобы данные в документе полностью соответствовали фактическому состоянию квартиры.
Когда требуется замена документа
Обновлять техпаспорт необходимо в следующих случаях:
-
при перепланировке;
-
при обнаружении ошибок или неточностей;
-
при объединении или разделе объектов;
-
при продаже жилья в ипотеку, если банк требует актуализацию;
-
при необходимости приведения документов в порядок.
Если квартира не подвергалась изменениям и ипотечная сделка не планируется, менять документ не требуется.
Как оформить новый техпаспорт
Для замены документа необходимо подать заявление в ЦОН или через портал eGov, выбрав услугу «Выдача техпаспорта недвижимости».
Далее потребуется техническое обследование объекта. Базовая стоимость выезда специалиста для обмера составляет 4 617 тенге. Окончательная сумма зависит от площади и сложности объекта.
Готовый документ можно получить в ЦОНе либо в личном кабинете на портале eGov.
Итог
Технические паспорта на квартиры не отменяются — информация об этом является слухами. Все ранее выданные документы продолжают действовать.
Главное условие — соответствие данных техпаспорта фактическим характеристикам жилья. Обновление требуется только при перепланировке, выявлении ошибок или перед ипотечной сделкой.
