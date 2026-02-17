В социальных сетях Казахстана распространилась информация о том, что технические паспорта на квартиры якобы отменяют. В Госкорпорации «Правительство для граждан» эти сообщения опровергли, назвав их недостоверными. Документ продолжает действовать и сохраняет юридическую силу, передает krisha.kz

При этом формат техпаспорта действительно претерпел изменения. Разбираемся, что это означает для собственников жилья.

Какие изменения произошли

За последние годы технический паспорт несколько раз обновлялся. В частности, из документа исключили сведения о владельце, а с 2007 года в общую площадь квартиры стали включать балконы и лоджии.

В 2023 году технический паспорт был переименован в кадастровый. Теперь кадастровые паспорта оформляют на новые объекты недвижимости или при замене ранее выданного техпаспорта.

При этом все ранее оформленные технические паспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены.

По сути, смена названия не повлияла на содержание документа. В нем по-прежнему указываются технические характеристики объекта недвижимости:

адрес и регистрационный код;

кадастровый номер;

год постройки;

этажность;

общая, жилая и полезная площадь;

количество и площадь комнат;

материал стен.

Также документ содержит схему квартиры с указанием несущих стен, перегородок, окон, дверей, балконов и лоджий, а также таблицу с перечнем помещений и их параметрами.

Для чего нужен техпаспорт

Технический паспорт обязателен при совершении любых сделок с недвижимостью — купле-продаже, оформлении ипотеки, дарении. Без него провести сделку невозможно.

Важно, чтобы данные в документе полностью соответствовали фактическому состоянию квартиры.

Когда требуется замена документа

Обновлять техпаспорт необходимо в следующих случаях:

при перепланировке;

при обнаружении ошибок или неточностей;

при объединении или разделе объектов;

при продаже жилья в ипотеку, если банк требует актуализацию;

при необходимости приведения документов в порядок.

Если квартира не подвергалась изменениям и ипотечная сделка не планируется, менять документ не требуется.

Как оформить новый техпаспорт

Для замены документа необходимо подать заявление в ЦОН или через портал eGov, выбрав услугу «Выдача техпаспорта недвижимости».

Далее потребуется техническое обследование объекта. Базовая стоимость выезда специалиста для обмера составляет 4 617 тенге. Окончательная сумма зависит от площади и сложности объекта.

Готовый документ можно получить в ЦОНе либо в личном кабинете на портале eGov.

Итог

Технические паспорта на квартиры не отменяются — информация об этом является слухами. Все ранее выданные документы продолжают действовать.

Главное условие — соответствие данных техпаспорта фактическим характеристикам жилья. Обновление требуется только при перепланировке, выявлении ошибок или перед ипотечной сделкой.