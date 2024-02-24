Текущая структура пенсионной системы не позволит получать большие выплаты будущим пенсионерам — глава Нацбанка

«Я считаю, что наша пенсионная система нуждается в реформировании. Та система, которая у нас есть, пока отвечает реалиям текущего дня, но в будущем расчеты и Министерства труда, и Национального банка показывают, что она будет нуждаться в реформировании», — сказал Сулейменов на брифинге.

По мнению главы Нацбанка, текущая структура системы не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам.