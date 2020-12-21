Тела двух человек нашли в сгоревшей квартире в Рудном

Два человека погибли при пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома по улице 50 лет октября в Рудном.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 21 декабря в 00:55 часов. На момент прибытия пожарных подразделений СПЧ-2 г. Рудного из двухкомнатной квартиры на втором этаже шел дым. Также дым стремительно распространялся по подъезду, охватывая все этажи. Силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 32 человека, из них 7 детей.

Дверь горящей квартиры пришлось открывать при помощи шанцевых инструментов. Одновременно по трехколенной лестницы через балкон огнеборцы проникли в жилое помещение, чтобы потушить огонь с двух направлений.

В гостиной комнате на площади 5 квадратных метров горела мягкая мебель. Здесь же на диване было обнаружено тело хозяйки квартиры 1959 года рождения. В соседней комнате на кровати лежал мужчина 1954 года рождения, инвалид 2-й группы, без признаков жизни. Ликвидировать пожар удалось в 01:35 часов. К тушению привлекались 11 человек и 3 единицы техники.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Следует отметить, что ранее 3 сентября во время подворового обхода с жителями, проживающими по указанному адресу, был проведен инструктаж с отметкой в журнале профилактической работы. Кроме того, 22 сентября состоялся сход, в ходе которого населению были разъяснены основные требования пожарной безопасности в быту.

ДЧС Костанайской области напоминает! Главный способ защиты людей от пожара – соблюдение правил пожарной безопасности. Знание и соблюдение этих правил помогут предупредить и предотвратить пожар!

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