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  3. Тела двух пенсионеров обнаружили в сгоревшем доме в Костанайской области

Тела двух пенсионеров обнаружили в сгоревшем доме в Костанайской области

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Происшествие случилось в Аулиекольском районе. Об этом сообщается в ответе на запрос alau.kz

Как сообщают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в селе Аулиеколь произошел пожар дома.

В доме после его тушения обнаружено два трупа. Сгорели пенсионеры 82 и 87 лет.

В настоящее время проводится экспертиза, которая устанавливает причину пожара.

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