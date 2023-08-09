Тела мужчины и женщины обнаружены в доме после пожара в Костанайской области

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12 пожаров произошли на территории Костанайской области за одну неделю. По два факта зарегистрировано в Рудном, Джангельдинском, Карабалыкском и Костанайском районах, по одному в Федоровском районе, Аркалыке, Лисаковске и Житикаре.
В Житикаре при возгорании ста квадратных метров кровли в одноэтажном 4-квартирном доме, погибли люди.
«Звеном газодымозащитной службы, на месте пожара в зальной комнате, был обнаружен труп мужского пола 1971-ого года рождения, а также женского пола 1979-ого года, без следов термических ожогов», — сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Асланбек Темиров.
Причины возникновения пожара и смерти устанавливаются. Назначены экспертизы.
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