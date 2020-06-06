Тела троих человек обнаружены после пожара на дачах в Лисаковске

6 июня в 02.05. в специализированную пожарную часть № 3 Лисаковска поступило сообщение о том, что горит дачный домик на территории дачного общества «Урожайная-2».

К моменту прибытия пожарного расчета дачный домик был полностью охвачен открытым огнем на площади 35 кв. м. Пожар ликвидирован в 03.34. На месте происшествия обнаружены останки трех обгоревших тел.

Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории ДЧС Костанайской области. Назначена судебная экспертиза. Прибыла оперативно-следственная группа Отдела полиции Лисаковска.

Следует отметить, что 2 мая сотрудники Отдела по ЧС г. Лисаковска организовали очередной профилактический рейд в дачном массиве «Урожайная-2». С садоводами провели противопожарные инструктажи с отметкой в журнале профилактической работы, вручили памятки о правилах пожарной безопасности.

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