Первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова разъяснила, какая ответственность грозит родителям, если их ребёнок пользуется телефоном во время учебного процесса, передает informburo.kz

По её словам, норма закреплена в Законе «Об образовании» и применяется через статью 409 КоАП РК «Нарушение законодательства Казахстана в области образования». За первое нарушение выносится предупреждение, за повторное — штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году).

В министерстве напомнили: запрет на использование смартфонов в школах введён в 2024 году. Учащиеся могут приносить телефоны, но пользоваться ими запрещено на уроках и на переменах, за исключением экстренных случаев или когда учитель разрешает применение гаджета в учебных целях. Телефон рекомендуют хранить в рюкзаке или специальных ячейках — конкретные правила устанавливает школа .

Запрет, уточнили в ведомстве, направлен на сохранение здоровья обучающихся, снижение отвлекающих факторов, улучшение концентрации, поддержку живого общения, уменьшение зависимости от гаджетов и профилактику онлайн-буллинга.