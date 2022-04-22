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Телефон в прямой кишке пытался пронести осужденный в исправительное учреждение Аркалыка

k1news.ru

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Сотрудниками учреждения УК161/12 ДУИС по Костанайской области был пресечен пронос запрещенного предмета на территорию.

Данный факт был выявлен во время проведения профилактического осмотра вновь прибывших осужденных при проведении через рентген. В области паха был зафиксирован квадратный предмет схожий на мобильный телефон.

Фото пресс-службы ДУИС по Костанайской области

«В целях пресечения проноса запрещенных предметов на территорию учреждения не предусмотренных настоящими правилами, при предъявлении осужденному рентген-снимка  данный осужденный отрицал, — пояснили в ведомстве.

Но после вынесенного предупреждения, осужденный сдал телефон самостоятельно.

С начала этого года, в учреждениях области было пресечено 29 попыток проноса запрещенных предметов.

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