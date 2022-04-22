Телефон в прямой кишке пытался пронести осужденный в исправительное учреждение Аркалыка

k1news.ru
Сотрудниками учреждения УК161/12 ДУИС по Костанайской области был пресечен пронос запрещенного предмета на территорию.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Данный факт был выявлен во время проведения профилактического осмотра вновь прибывших осужденных при проведении через рентген. В области паха был зафиксирован квадратный предмет схожий на мобильный телефон.
«В целях пресечения проноса запрещенных предметов на территорию учреждения не предусмотренных настоящими правилами, при предъявлении осужденному рентген-снимка данный осужденный отрицал, — пояснили в ведомстве.
Но после вынесенного предупреждения, осужденный сдал телефон самостоятельно.
С начала этого года, в учреждениях области было пресечено 29 попыток проноса запрещенных предметов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: