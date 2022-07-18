Телефон в желудке пытался пронести осужденный в следственный изолятор Костаная

По прибытию в учреждение УК-161/1 у осужденного после предложения сотрудников группы досмотра пройти через рентген-оборудование был обнаружен запрещенный предмет.

«Рентгеновский снимок показал, что кроме телефона там же были щипцы для стрижки ногтей», — рассказали в ДУИС.

По данному факту начато досудебное расследование. Попытки занести в исправительные учреждения запрещенные предметы постоянно повторяются, но ни одна из них не увенчалась успехом за последние годы, отмечают в ведомстве.

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