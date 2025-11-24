Водителей такси просят усилить внимание к требованиям безопасности после участившихся случаев нарушений. Поводом стало недавнее происшествие на маршруте Астана — Павлодар, когда отдельные водители, совмещая работу в нескольких сервисах, отвлекались на переписку, поиск заказов, соцсети и просмотр видео во время движения. Такие действия создают прямую угрозу жизни и здоровью пассажиров и нарушают законодательство РК о безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба «Казавтожол».
Что важно соблюдать
- Не пользоваться телефоном за рулём. Разрешены только громкая связь и штатная навигация, не отвлекающие от дороги.
- Не совмещать заказы в ущерб безопасности. Работа сразу в нескольких приложениях не должна отвлекать от управления.
- Корректно реагировать на замечания пассажиров. Немедленно прекращать любые действия, мешающие безопасному вождению.
- Помнить об ответственности. Игнорирование правил ведёт к штрафам, блокировке в сервисе и привлечению к ответственности по закону.
- Ставить безопасность выше всего. Приоритет — сохранность жизни и здоровья пассажиров, безаварийное управление.
Организаторы обращения подчёркивают: соблюдение профессиональных стандартов, уважительное отношение к клиентам и безусловное следование ПДД — основа доверия к услугам такси и качества перевозок. Безопасность — обязанность каждого водителя.
В ПДД внесли изменения: ограничение скорости, правила движения колонной и электронные путевые листы
На набережной между Костанай и Тобылом строят четырёхзвёздочный Courtyard by Marriott
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.