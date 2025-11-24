Водителей такси просят усилить внимание к требованиям безопасности после участившихся случаев нарушений. Поводом стало недавнее происшествие на маршруте Астана — Павлодар, когда отдельные водители, совмещая работу в нескольких сервисах, отвлекались на переписку, поиск заказов, соцсети и просмотр видео во время движения. Такие действия создают прямую угрозу жизни и здоровью пассажиров и нарушают законодательство РК о безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба «Казавтожол».

Что важно соблюдать

Не пользоваться телефоном за рулём. Разрешены только громкая связь и штатная навигация, не отвлекающие от дороги.

Разрешены только громкая связь и штатная навигация, не отвлекающие от дороги. Не совмещать заказы в ущерб безопасности. Работа сразу в нескольких приложениях не должна отвлекать от управления.

Работа сразу в нескольких приложениях не должна отвлекать от управления. Корректно реагировать на замечания пассажиров. Немедленно прекращать любые действия, мешающие безопасному вождению.

Немедленно прекращать любые действия, мешающие безопасному вождению. Помнить об ответственности. Игнорирование правил ведёт к штрафам, блокировке в сервисе и привлечению к ответственности по закону.

Игнорирование правил ведёт к штрафам, блокировке в сервисе и привлечению к ответственности по закону. Ставить безопасность выше всего. Приоритет — сохранность жизни и здоровья пассажиров, безаварийное управление.

Организаторы обращения подчёркивают: соблюдение профессиональных стандартов, уважительное отношение к клиентам и безусловное следование ПДД — основа доверия к услугам такси и качества перевозок. Безопасность — обязанность каждого водителя.

