Сотрудники полиции совместно с работниками банка предотвратили незаконный перевод денежных средств на сумму 3,6 миллиона тенге.

Как сообщили в правоохранительных органах, под воздействием телефонных мошенников пожилая супружеская пара намеревалась перевести деньги на иностранный счёт за пределы Республики Казахстан. Злоумышленники действовали по классической схеме психологического давления, используя запугивание, эффект срочности, ложные угрозы, а также рассказы о так называемых «безопасных счетах» и «депозитах».

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и внимательности работников банка перевод удалось своевременно остановить, а гражданам была оказана необходимая помощь.

Правоохранительные органы в очередной раз напоминают: сотрудники банков, полиции и государственных органов никогда не требуют перевода денежных средств, не запрашивают SMS-коды, реквизиты банковских карт или данные счетов, а также не предлагают переводить деньги на «безопасные» или «резервные» счета.

В случае поступления подобных звонков гражданам рекомендуют немедленно прекратить разговор, не выполнять указаний неизвестных лиц и незамедлительно обратиться в банк или полицию.

Совместная работа правоохранительных органов и финансовых организаций остаётся ключевым фактором в защите граждан от интернет-мошенничества.

