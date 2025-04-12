Новый способ втереться в доверие жертвы придумали телефонные мошенники, сообщает Zakon.kz

Они сами прерывают звонок, а затем действуют в несколько этапов, чтобы создать максимально доверительный контакт и не оставить у жертвы сомнений в том, что разговор действительно ведется с представителем авторитетной организации. Об этом РИА Новости рассказал специалист российского оператора связи Андрей Бийчук.

По его словам, мошенник звонит жертве, например, с подменного номера: якобы из банка, полиции и так далее.

«Разговор строится в классическом стиле: «вы пострадали от мошенников», «по вашему паспорту оформлен кредит», «мы расследуем преступление». В разгаре разговора – резкое прерывание связи. Это может быть искусственно», – пояснил эксперт.

И во время прерывания звонка заранее настроенный мошенниками автоответчик предупреждает жертву: «Внимание! Этот звонок был прерван полицией. Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в SMS». И попутно может идти угроза блокировки банковских карт или номера в случае бездействия.

Затем жертве приходит смс-уведомление с коротким текстом, содержащее номер, по которому нужно перезвонить.

Вторым этапом схемы является звонок на указанный номер. Жертва звонит на номер из смс, а там уже ждут мошенники, которые продолжают обман: подтверждают, что первый звонок был от мошенников и убеждают, что они спасли жертву, просят передать личные данные якобы для проверки, убеждают перевести деньги на «безопасный счет».

Таким образом, отмечает Бийчук, создается иллюзия официального присутствия доверенной службы. Жертва теряет контроль, сбивается с толку и думает, что ее действительно спасли.

Добывать берёзовый сок можно легально в Костанайской области Весной, в стволах всех деревьев, и в частности берез, начинается сокодвижение. Так называемый сок несет...

Вырос спрос на авто в Костанайской области Гульжан Болеген и ее муж взяли в кредит новый кроссовер ровно месяц назад. Автомобиль молодая...