В Казахстане может быть введён полный запрет на использование смартфонов школьниками. Соответствующая норма включена в законопроект по вопросам статуса педагога и системы образования, сообщает корреспондент Tengri Education.

В настоящее время каждая школа самостоятельно устанавливает правила пользования мобильными телефонами. Закон запрещает использовать смартфоны во время уроков, однако на переменах учащимся разрешено пользоваться гаджетами. Кроме того, по решению учителя телефон может применяться в образовательных целях.

Согласно сравнительной таблице к законопроекту, действующую норму предлагается исключить. Право определять порядок использования мобильных устройств планируют передать уполномоченному органу в сфере образования — вероятнее всего, Министерству просвещения или региональным управлениям образования.

Депутаты предлагают изложить статью 47 следующим образом: использование абонентских устройств сотовой связи обучающимися в организациях среднего образования не допускается во время учебного процесса, за исключением случаев, предусмотренных специальными правилами, утверждёнными уполномоченным органом.

Авторы инициативы отмечают, что распространение запрета не только на уроки, но и на перемены позволит снизить риски кибербуллинга и распространения деструктивного контента, укрепить дисциплину и безопасность в школах, а также повысить уровень живого общения и социализации учащихся.

