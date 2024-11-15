Telegram и TikTok привели к сроку: в Житикаре осудили за наркотики

Житикаринский районный суд рассмотрел уголовное дело о пропаганде, незаконной рекламе и сбыте запрещённых веществ. Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы.
Распространяла рекламу через соцсети
Суд установил, что в июне 2025 года обвиняемая связалась через мессенджер Telegram с неустановленным лицом и вступила в преступную группу. Находясь в Житикаре, она занималась размещением незаконной рекламы наркотических и психотропных веществ.
Для привлечения новых участников использовались социальные сети TikTok и Instagram. Кроме того, к продвижению привлекались таргетологи. За вовлечение людей в противоправную деятельность подсудимая получала вознаграждение.
Посылка с запрещёнными веществами
Также установлено, что 25 января 2026 года, действуя по предварительному сговору, обвиняемая получила посылку с наркотическими средствами и психотропными веществами, предназначенными для дальнейшего сбыта.
Позиции сторон в суде
Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Подсудимая и её защитник, в свою очередь, просили суд ограничиться более мягкой мерой, не связанной с лишением свободы.
Смягчающие обстоятельства учли
Суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние и молодой возраст подсудимой. Отягчающих факторов установлено не было.
Приговор — 7 лет лишения свободы
С учётом тяжести преступлений и их общественной опасности суд назначил наказание — 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.
Приговор вынесен по статьям, предусматривающим ответственность за незаконную рекламу наркотических средств и их сбыт в особо крупном размере.
515 дворов уже отремонтированы: в Костанае завершают масштабное благоустройство
МВД приостановило обучение в автошколах: сотни групп не работают
