Telegram и TikTok привели к сроку: в Житикаре осудили за наркотики

— Сегодня, 13:42
Житикаринский районный суд рассмотрел уголовное дело о пропаганде, незаконной рекламе и сбыте запрещённых веществ. Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы.

Распространяла рекламу через соцсети

Суд установил, что в июне 2025 года обвиняемая связалась через мессенджер Telegram с неустановленным лицом и вступила в преступную группу. Находясь в Житикаре, она занималась размещением незаконной рекламы наркотических и психотропных веществ.

Для привлечения новых участников использовались социальные сети TikTok и Instagram. Кроме того, к продвижению привлекались таргетологи. За вовлечение людей в противоправную деятельность подсудимая получала вознаграждение.

Посылка с запрещёнными веществами

Также установлено, что 25 января 2026 года, действуя по предварительному сговору, обвиняемая получила посылку с наркотическими средствами и психотропными веществами, предназначенными для дальнейшего сбыта.

Позиции сторон в суде

Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Подсудимая и её защитник, в свою очередь, просили суд ограничиться более мягкой мерой, не связанной с лишением свободы.

Смягчающие обстоятельства учли

Суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние и молодой возраст подсудимой. Отягчающих факторов установлено не было.

Приговор — 7 лет лишения свободы

С учётом тяжести преступлений и их общественной опасности суд назначил наказание — 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Приговор вынесен по статьям, предусматривающим ответственность за незаконную рекламу наркотических средств и их сбыт в особо крупном размере.



