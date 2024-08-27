Telegram под ударом: эксперты про безопасность мессенджера

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24 августа создателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции. Вчера вечером стало известно, что ему предъявлены обвинения по 12 нарушениям в сфере кибербезопасности. О причинах ареста Дурова и шифровании в мессенджере редакции Taspanews.kz рассказали эксперты.
Список обвинений
Французская прокуратура обнародовала список обвинений, предъявленных Павлу Дурову. Среди них: отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, пособничество в мошенничестве, поддержка наркотрафика и распространения запрещенного контента с участием детей и подростков.
Обвинения касаются как технических, так и административных аспектов деятельности Telegram. На данный момент Дуров остается под арестом, в то время как его спутницу и телохранителя уже отпустили на свободу.
Безопасность Telegram под вопросом
Елжан Кабышев, эксперт юридической фирмы «Digital Rights Center Qazaqstan», отметил, что Telegram отличается от других мессенджеров, таких как WhatsApp и Signal, тем, что в нем по умолчанию не используется сквозное шифрование (end-to-end encryption) для всех чатов. Для обеспечения защищенности переписки пользователи должны включать секретный чат вручную.
Эксперт заметил, что отсутствие сквозного шифрования в обычных чатах создает уязвимость, так как теоретически данные могут быть доступны на стороне сервера.
«Применяется N2N-шифрование только в защищенных каналах, его называют криптошифрованием»,
Причины ареста и взаимодействие с регуляторами
Эксперт также прокомментировал арест Дурова во Франции, выразив удивление тем, что его обвиняют в недостаточной модерации контента, хотя Telegram активно сотрудничает с регуляторами. Например, в Бразилии после блокировки мессенджер пошел на уступки властям, а в Европейском союзе существует представитель Telegram, который взаимодействует с властями по вопросам модерации контента.
Однако, несмотря на эти усилия, Дурову предъявлены обвинения в соучастии и в администрировании платформы, которая использовалась для незаконных транзакций и других преступных действий.
«В Telegram почти что миллиард пользователей, и довольно-таки сложно, я бы сказал, практически невозможно нести ответственность за все правонарушения, происходящие на этой платформе»,
Telegram и военная связь
Илья Вайцман, системный администратор и аналитик, высказал мнение, что Telegram, несмотря на свои недостатки в области шифрования, остается популярным среди военных благодаря своей простоте и функциональности.
«У военных одно приложение для связи с семьей и получения корректировки наведения. Очень простое, очень удобное приложение»,
Однако Вайцман также указал на риски, связанные с использованием Telegram в военных целях, особенно в условиях, когда отсутствует сквозное шифрование в обычных чатах. По его мнению, существуют более защищенные мессенджеры, такие как Signal, но их использование требует дополнительного обучения.
Особенности работы Telegram
Президент «Интернет Ассоциации Казахстана» Шавкат Сабиров объяснил, что в отличие от других мессенджеров, Telegram использует технологию peer-to-peer, которая позволяет передавать большие файлы напрямую между пользователями, минуя серверы. Это делает Telegram удобным для передачи больших объемов данных, но также создает сложности для правоохранительных органов, которые пытаются получить доступ к сообщениям пользователей.
«WhatsApp работает через сервер. Там мы сначала отправляем сообщение на сервер, первая галочка появляется. Потом, когда с сервера ваше сообщение дойдёт до клиента, появляется вторая галочка. А когда он прочитал, появляется зелёная. То есть все сообщения, все разговоры, идут всё через сервер»,
Сабиров отметил, что Telegram же предоставляет пользователям только среду для общения, но не контролирует содержание передаваемых данных.
«Telegram дает нам только среду, облако, с которым мы общаемся. Берем друг друга. Все, больше ничего»,
Также Сабиров рассказал Taspanews.kz, что Telegram обладает одной из самых адекватных служб поддержки среди мессенджеров и социальных сетей, оперативно реагируя на запросы пользователей.
«Вся эта акция против Дурова, она просто является совместной акцией нескольких стран сразу»,
Арест Павла Дурова во Франции и предъявленные ему обвинения по 12 пунктам вызвали широкий резонанс. Специалисты и пользователи продолжают обсуждать возможные последствия для Telegram, учитывая его особенности и роль в современном цифровом мире.