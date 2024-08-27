Telegram под ударом: эксперты про безопасность мессенджера

24 августа создателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции. Вчера вечером стало известно, что ему предъявлены обвинения по 12 нарушениям в сфере кибербезопасности. О причинах ареста Дурова и шифровании в мессенджере редакции Taspanews.kz рассказали эксперты.

Список обвинений

Французская прокуратура обнародовала список обвинений, предъявленных Павлу Дурову. Среди них: отказ предоставить органам информацию и документы для прослушки, пособничество в мошенничестве, поддержка наркотрафика и распространения запрещенного контента с участием детей и подростков.

Обвинения касаются как технических, так и административных аспектов деятельности Telegram. На данный момент Дуров остается под арестом, в то время как его спутницу и телохранителя уже отпустили на свободу.

Безопасность Telegram под вопросом

Елжан Кабышев, эксперт юридической фирмы «Digital Rights Center Qazaqstan», отметил, что Telegram отличается от других мессенджеров, таких как WhatsApp и Signal, тем, что в нем по умолчанию не используется сквозное шифрование (end-to-end encryption) для всех чатов. Для обеспечения защищенности переписки пользователи должны включать секретный чат вручную.

Эксперт заметил, что отсутствие сквозного шифрования в обычных чатах создает уязвимость, так как теоретически данные могут быть доступны на стороне сервера.

«Применяется N2N-шифрование только в защищенных каналах, его называют криптошифрованием», — отметил он, подчеркивая, что в Telegram такая функция не активируется автоматически, что делает платформу менее безопасной по сравнению с конкурентами.

Причины ареста и взаимодействие с регуляторами

Эксперт также прокомментировал арест Дурова во Франции, выразив удивление тем, что его обвиняют в недостаточной модерации контента, хотя Telegram активно сотрудничает с регуляторами. Например, в Бразилии после блокировки мессенджер пошел на уступки властям, а в Европейском союзе существует представитель Telegram, который взаимодействует с властями по вопросам модерации контента.

Однако, несмотря на эти усилия, Дурову предъявлены обвинения в соучастии и в администрировании платформы, которая использовалась для незаконных транзакций и других преступных действий.

«В Telegram почти что миллиард пользователей, и довольно-таки сложно, я бы сказал, практически невозможно нести ответственность за все правонарушения, происходящие на этой платформе»,— заметил специалист.

Telegram и военная связь

Илья Вайцман, системный администратор и аналитик, высказал мнение, что Telegram, несмотря на свои недостатки в области шифрования, остается популярным среди военных благодаря своей простоте и функциональности.

«У военных одно приложение для связи с семьей и получения корректировки наведения. Очень простое, очень удобное приложение», — заметил эксперт.

Однако Вайцман также указал на риски, связанные с использованием Telegram в военных целях, особенно в условиях, когда отсутствует сквозное шифрование в обычных чатах. По его мнению, существуют более защищенные мессенджеры, такие как Signal, но их использование требует дополнительного обучения.

Особенности работы Telegram

Президент «Интернет Ассоциации Казахстана» Шавкат Сабиров объяснил, что в отличие от других мессенджеров, Telegram использует технологию peer-to-peer, которая позволяет передавать большие файлы напрямую между пользователями, минуя серверы. Это делает Telegram удобным для передачи больших объемов данных, но также создает сложности для правоохранительных органов, которые пытаются получить доступ к сообщениям пользователей.

«WhatsApp работает через сервер. Там мы сначала отправляем сообщение на сервер, первая галочка появляется. Потом, когда с сервера ваше сообщение дойдёт до клиента, появляется вторая галочка. А когда он прочитал, появляется зелёная. То есть все сообщения, все разговоры, идут всё через сервер», — приводит эксперт пример.

Сабиров отметил, что Telegram же предоставляет пользователям только среду для общения, но не контролирует содержание передаваемых данных.

«Telegram дает нам только среду, облако, с которым мы общаемся. Берем друг друга. Все, больше ничего», — подчеркнул он.

Также Сабиров рассказал Taspanews.kz, что Telegram обладает одной из самых адекватных служб поддержки среди мессенджеров и социальных сетей, оперативно реагируя на запросы пользователей.

«Вся эта акция против Дурова, она просто является совместной акцией нескольких стран сразу», — резюмировал он.

Арест Павла Дурова во Франции и предъявленные ему обвинения по 12 пунктам вызвали широкий резонанс. Специалисты и пользователи продолжают обсуждать возможные последствия для Telegram, учитывая его особенности и роль в современном цифровом мире.

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