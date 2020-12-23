Телеканал «Алау» покажет прямой эфир в новогоднюю ночь

Телерадиокомпания Алау снова с вами в прямом эфире в новогоднюю ночь. Уже третий год подряд в нашей студии готовится к показу программа Новогодний LIVE, в которой самое важное — прямое общение со всеми желающими. При этом теперь новогодние пожелания и поздравления можно записать и прислать в редакцию заранее

Телекомпания Алау готовится провести с вами новогоднюю ночь в прямом эфире. Причем уже третий год подряд 31 декабря с 22.00 и до часу ночи 1 января вас ждет программа Новогодний LIVE. Самое важное в программе праздника — это прямое общение с гостями, с учетом нынешних условий, конечно, онлайн.

«Наши зрители достойны того, чтобы с ними общались, проводили старый год, встречали новый. Потому что мы — местная ТРК и в буквальном смысле живем рядом. Мы- друзья наших телезрителей, и мы вместе уже много лет. Почему мы большой семьей не встретить Новый год вместе?»,- говорит главный редактор ТРК «Алау» Валерия Сулейменова.

В программе трехчасового эфира веселая и полезная информация. К примеру, журналисты «Алау» расскажут, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно обязательно сбылось, или какие подарки вы бы хотели получить от деда Мороза. Да, кстати, продумывайте свои желания основательно. Они ведь и, правда, могут осуществиться. Как, к примеру, у работников торгово-развлекательных центров Костаная, которые были озвучены в прошлом Новогоднем LIVE. С учётом коронавируса их желания исполнились с лихвой.

«Я хочу поспать, если честно, выспаться и выходных очень много хочется и все»,- сообщил продавец ТРЦ.

Самое важное в Новогоднем LIVE- это связь непосредственно с телезрителями: каждый желающий сможет прислать новогоднее небольшое видеопоздравление по номеру WhatsApp — 87055418804 не только во время самого прямого эфира, но и заранее в редакцию. Все они будут отсмотрены и лучшие — показаны в эфире 31 декабря с 10 часов вечера до 1 часа ночи первого дня 2021 года.

«Для наших рекламодателей, партнеров, это интересная возможность. Такое время, когда большое количество телезрителей соберется перед экранами, можно рассказать о своем бизнесе, заказать поздравление от компании, разместить баннеры. Нужно обратиться заранее, рекламный отдел готов к сотрудничеству»,- сказала Валерия Сулейменова.

Конечно же фотографии от костанайцев на WhatsApp за новогодним столом тоже приветствуются. Но их нужно будет присылать уже непосредственно 31 декабря во время прямого эфира. К ним, конечно же, поздравления и пожелания, которые будут зачитаны ведущими в новогодней студии. Также любой желающий сможет поздравить костанайцев по телефону прямого эфира.

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