Телеканал «Алау» покажет трансляцию пасхального богослужения из Константино — Еленинского собора

В связи с распространением коронавирусной инфекции главное пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля в костанайских храмах пройдет при закрытых дверях, без присутствующих верующих. В связи с распространением коронавирусной инфекции клирик Костанайской и Рудненской епархии протоиерей Виталий Гуцан призывает верующих в ближайшие недели, а также на Пасху остаться молиться дома.

Однако православные смогут увидеть богослужение из Константино — Еленинского собора в прямом эфире телерадиоканала « Алау».

Трансляция пасхального богослужения из Константино — Еленинского собора начнется в Великую субботу 18 апреля в 23:00.

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