Телеканал «Алау» покажет трансляцию пасхального богослужения из Константино — Еленинского собора

Православную Пасху христиане будут праздновать 19 апреля. В связи с распространением коронавирусной инфекции клирик Костанайской и Рудненской епархии протоиерей Виталий Гуцан призывает верующих в ближайшие недели, а также на Пасху остаться молиться дома. Транслировать богослужение будет телеканал Алау.

Виталий Гуцан обращается ко всем жителям области.

«По постановлению Главного государственного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло во избежание распространения коронавируса запрещено посещение религиозных объектов с целью участия в богослужениях и соборных молитвах. Но, Слава Богу, благодаря руководству области у нас с вами появилась возможность совместно помолиться за Богослужением, которое будет транслироваться в прямом эфире телеканала Алау. В храмах епархии пасхальные службы будут совершаться без участия прихожан. Просим вас отнестись с пониманием к необходимым мерам, предписанными властями. Соблюдение этих мер поможет уберечь не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Желаю всем мужества и крепости в молитве, с надеждой на скорую встречу Пасхи Господней, радость от которой превыше любых временных скорбей. С Пасхой Христовой, Христос Воскресе. Храни вас Господь»,- говорит Виталий Гуцан.

Полный текст обращения можно прочитать здесь

Трансляция пасхального богослужения из Константино — Еленинского собора начнется в Великую субботу 18 апреля в 23:00.

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