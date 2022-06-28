Телеканал «Алау» стал номинантом национальной телевизионной премии «Тұмар-2022»

Национальная телевизионная премия «Тұмар-2022» проводит конкурс по 10 номинациям, передает МИА «Казинформ».
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На соискание премии поступило около 300 заявок, наибольшее количество принято по номинациям: «Лучший документальный фильм», «Лучшая информационная программа», «Лучший социальный проект», «Лучший тележурналист», «Лучший телеведущий». С каждым годом увеличивается не только количество заявок, но и улучшается качество телевизионного контента. В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили 40 номинантов, которые вошли в шорт-лист премии:
Лучший тележурналист
- Онгар Токанов – национальный телеканал «Qazaqstan»
- Владислав Цой – телеканал «Хабар 24»
- Мария Парфенова – первый канал «Евразия»
- Ирина Алимжанова – «31 канал»
Лучший телеведущий
- Данара Жуманова – «Седьмой канал»
- Армангуль Токтамурат – телеканал «Astana TV»
- Аскар Мендыбаев – «31 канал»
- Динара Саду – телеканал «Хабар 24»
Лучшая режиссерская работа
- «ӨҢІР: ЖЕТІСУ & ЭКОТУРИЗМ» – телеканал «Atameken Business»
- «Тридцать» – первый канал «Евразия»
- «Жена» – телеканал «Qazaq TV»
- «Скальная мечеть Султан-Эпе – архитектурное чудо Мангышлака» – телеканал «Мир»
Лучший документальный фильм
- «Қарасаз көшелері» – телеканал «Алматы»
- «Подари детям жизнь» – телеканал «Хабар»
- «Я здесь» – телеканал «Тұран ТВ»
- «Каспийден кеткен қыпшақтар» – телеканал «ATYRAY»
Лучший социальный проект
- «Біздің назарда» – телеканал «Хабар»
- «Әкім. Уәде мен Үде» – телеканал «Jambyl»
- «Дау-дамайсыз» – телеканал «КТК»
- «Бизнес с нуля» – телеканал «Atameken Business»
Лучшее ток-шоу
- «Сана» – телеканал «Abai TV» «Нәзік әлем» – телеканал «Turkistan»
- «Время говорить» – телеканал «Atameken Business»
- «Большая неделя» – телеканал «Хабар»
Лучшая развлекательная программа
- «Qazaqstan дауысы» – национальный телеканал «Qazaqstan»
- «Almaty Bala Fest» – телеканал «Алматы»
- «Ән әлемі» – телеканал «Хабар»
- «Bailanys aiasynan tys jerde» – телеканал «Qazaq TV»
Лучший телевизионный сериал
- «Bir toqsan» – телеканал «Gakku»
- «Рауза: Сакураның гүлдеуі» – телеканал «Хабар»
- «Қызыл жебе» – телеканал «Алматы»
- «Ахмет. Ұлт ұстазы» – национальный телеканал «Qazaqstan»
Лучшая информационная программа
- «AQJAIYQ» ақпараттық бағдарламасы» – телеканал «AQJAIYQ»
- «Грани» – первый канал «Евразия»
- «Түскі формат» – телеканал «Atameken Business»
- «Saraptimes» – телеканал «Astana TV»
Лучший региональный телеканал
- «Алау-ТВ» – г. Костанай
- «Turkistan» – г.Туркистан
- «SEMEI» – г. Семей
- «ERTIS» – г. Павлодар
Торжественная церемония вручения премии «Тұмар» состоится 28 июня 2022 года в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане. «Тұмар» — национальная телевизионная премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства, учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития РК. Победители премии получат статуэтку «Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.
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