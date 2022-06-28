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Телеканал «Алау» стал номинантом национальной телевизионной премии «Тұмар-2022»

Национальная телевизионная премия «Тұмар-2022» проводит конкурс по 10 номинациям, передает МИА «Казинформ».

На соискание премии поступило около 300 заявок, наибольшее количество принято по номинациям: «Лучший документальный фильм», «Лучшая информационная программа», «Лучший социальный проект», «Лучший тележурналист», «Лучший телеведущий». С каждым годом увеличивается не только количество заявок, но и улучшается качество телевизионного контента. В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили 40 номинантов, которые вошли в шорт-лист премии:

Лучший тележурналист

  • Онгар Токанов – национальный телеканал «Qazaqstan»
  • Владислав Цой – телеканал «Хабар 24»
  • Мария Парфенова – первый канал «Евразия»
  • Ирина Алимжанова – «31 канал»

Лучший телеведущий

  • Данара Жуманова – «Седьмой канал»
  • Армангуль Токтамурат – телеканал «Astana TV»
  • Аскар Мендыбаев – «31 канал»
  • Динара Саду – телеканал «Хабар 24»

Лучшая режиссерская работа

  • «ӨҢІР: ЖЕТІСУ & ЭКОТУРИЗМ» – телеканал «Atameken Business»
  • «Тридцать» – первый канал «Евразия»
  • «Жена» – телеканал «Qazaq TV»
  • «Скальная мечеть Султан-Эпе – архитектурное чудо Мангышлака» – телеканал «Мир»

Лучший документальный фильм

  • «Қарасаз көшелері» – телеканал «Алматы»
  • «Подари детям жизнь» – телеканал «Хабар»
  • «Я здесь» – телеканал «Тұран ТВ»
  • «Каспийден кеткен қыпшақтар» – телеканал «ATYRAY»

Лучший социальный проект

  • «Біздің назарда» – телеканал «Хабар»
  • «Әкім. Уәде мен Үде» – телеканал «Jambyl»
  • «Дау-дамайсыз» – телеканал «КТК»
  • «Бизнес с нуля» – телеканал «Atameken Business»

Лучшее ток-шоу

  • «Сана» – телеканал «Abai TV» «Нәзік әлем» – телеканал «Turkistan»
  • «Время говорить» – телеканал «Atameken Business»
  • «Большая неделя» – телеканал «Хабар»

Лучшая развлекательная программа

  • «Qazaqstan дауысы» – национальный телеканал «Qazaqstan»
  • «Almaty Bala Fest» – телеканал «Алматы»
  • «Ән әлемі» – телеканал «Хабар»
  • «Bailanys aiasynan tys jerde» – телеканал «Qazaq TV»

Лучший телевизионный сериал

  • «Bir toqsan» – телеканал «Gakku»
  • «Рауза: Сакураның гүлдеуі» – телеканал «Хабар»
  • «Қызыл жебе» – телеканал «Алматы»
  • «Ахмет. Ұлт ұстазы» – национальный телеканал «Qazaqstan»

Лучшая информационная программа

  • «AQJAIYQ» ақпараттық бағдарламасы» – телеканал «AQJAIYQ»
  • «Грани» – первый канал «Евразия»
  • «Түскі формат» – телеканал «Atameken Business»
  • «Saraptimes» – телеканал «Astana TV»

Лучший региональный телеканал

  • «Алау-ТВ» – г. Костанай
  • «Turkistan» – г.Туркистан
  • «SEMEI» – г. Семей
  • «ERTIS» – г. Павлодар

Торжественная церемония вручения премии «Тұмар» состоится 28 июня 2022 года в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане. «Тұмар» — национальная телевизионная премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства, учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития РК. Победители премии получат статуэтку «Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.

 

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