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Телерадиовещание временно отключено в Костанае. «Алау» работает по-прежнему

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Об отключении радиотелестанции в городе Костанай, в связи с аварийно-восстановительными работами на оборудовании ТОО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» сообщили в филиале АО «Казтелерадио» Костанайская ОДРТ.

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на оборудовании ТОО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» на антенно-мачтовом сооружении радиотелестанции в городе Костанай, будет произведено отключение всех средств эфирного телерадиовещания. Дата и время начала работ — 13 ноября, в  10:00 часов. Дата и время окончания работ будет сообщена по факту их окончания. Приносим свои извинения»,- сообщили в ведомстве.

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