Телевидение и радио не работают по всей стране

21 апреля по стране все телеканалы и радиостанции находятся на профилактической работе, сообщает zakon.kz.

Как ранее анонсировал национальный оператор «Казтелерадио», 21 апреля будут проводиться профилактические мероприятия на каналах телевидения и радиовещания.

Работы необходимы для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания. Оператор ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Вещание приостановлено с 3 часов до 17 часов 21 апреля.

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