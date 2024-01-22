Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

Сообщение распространила пресс-служба «Казтелерадио».

АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

«В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 24 января текущего года в период с 03:00-17:00 (времени г. Астана). Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

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