Телевидение и радио приостанавливают работу в РК 20 апреля

На сайте АО «Казтелерадио» говорится, что отключение будет 20 апреля 2022 года.

с 03:00 до 17:00 (по времени Нур-Султана) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Во время проведения работ временно приостановят ретрансляцию телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

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