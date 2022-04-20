USD 443.57
EUR 478.88
RUB 5.67
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Телевидение и радио приостанавливают работу в РК 20 апреля

Телевидение и радио приостанавливают работу в РК 20 апреля

Vinkmag ad

На сайте АО «Казтелерадио» говорится, что отключение будет 20 апреля 2022 года.

с 03:00 до 17:00 (по времени Нур-Султана) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Во время проведения работ временно приостановят ретрансляцию телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Код этого блока:


Предыдущая новость

В областном центре прошла ежегодная ярмарка вакансий для молодежи
Следующая новость

Когда работодатели начнут платить пенсионные взносы за сотрудников