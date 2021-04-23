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Телевидение и радио в Казахстане приостановит свою работу

Фото из открытых источников

27 апреля будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

Время работ с 03.00 до 17.00 часов  Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

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