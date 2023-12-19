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Телевидение отключат в Казахстане

Фотография для новости Телевидение отключат в Казахстане

pixabay.com

Информацию распространила пресс-служба АО «Казтелерадио». 

23 декабря в период с 03:00-17:00 ч. (по времени г. Астана) в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра «Қазмедиа орталығы» планируется замена сетевого оборудования вего технологического комплекса. Также, АО «Казтелерадио» будут проведены профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В этой связи, уведомляем о приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного и спутникового телерадиовещания на указанный период времени.

Приносим извинения за временные неудобства.

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