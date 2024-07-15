Телевидение отключат в Казахстане

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АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
17 июля с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
«Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства!», — отметили в АО «Казтелерадио».
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