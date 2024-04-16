Телевизор — это роскошь. Пострадавшие от паводка в Костанае не согласны с работой оценщиков

Еще неделю назад на «Колесных рядах» можно было передвигаться только на специальной технике, или на лодках. Вода здесь достигала вот такого вот уровня. Сейчас вода уже спала, а местные жители приступают к ликвидации последствий.

К первому в дом наши корреспонденты попали к Виктору Колесову. Мужчина вместе со своей семьей жил здесь больше 30 лет.

О том, что будет паводок, их предупреждали еще за несколько дней до прихода большой воды. Мебель и технику они подняли повыше, однако спасти таким образом удалось не все.

«Кровать в кредит взяли. Еще не рассчитались. Все, хана. Она прогнулась вся. Диван в кредит, все мокрое. Я не обманываю, говорю как есть. Вот это все намокшее. Мы не говорим, что бросили все и ушли. Люди старались, поднимали мебель, но она выше окон пошла», — говорит Виктор Колесов.

Дом Алексея Трофимова. Мужчина считает, что восстановить дом уже никак не получится. Сейчас хозяин дома ждет, когда к нему придут оценщики.

«Ремонт вот только сделал. Семь лет жил, семь лет делал ремонт. В кредитах, во всем. Страшно. Я не знаю, как здесь жить. А воняет как, чувствуете? Это я окна открыл, приехал. Он камышитовый, так еще камыш напитал сколько всего. Сушить, а как сушить?», — говорит Алексей Трофимов.

Если некоторые только ждут оценщиков, то к другим они уже приходили.

«У меня были, вот сказали, один холодильник, две стиральные машинки — одну пишите. Мы написали одну, телевизор можете не писать — это предмет роскоши. Но я же его покупала. У кого-то кредиты на эти телевизоры. Микроволновку тоже не включают, газовый котел не включают», — говорит Ирина Асташова.

Заявления на компенсацию ущерба в городском акимате начали принимать еще на прошлой неделе. Сначала проводится техническое обследование, 120 домов уже проверили, результат показал, что 19 находятся в аварийном состоянии. После технического обследования, придет оценочная комиссия.

«Возмещение ущерба осуществляется в пределах допустимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших. К сожалению, что такое минимальные потребности пострадавших разъяснение этой нормы нет. И если мы ходим в дома, и где-то три холодильника, мы включаем в акт обследования, один холодильник, а мебель включается полностью», — говорит руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Наталья Турлыбекова.

Наталья Турлыбекова отмечает, что в правила могут еще внести изменения. И техническое обследование, и оценка имущества будет проводиться только в присутствии пострадавших.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.