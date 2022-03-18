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Тележки не успевают доехать. Костанайцы продолжают массово скупать сахар в магазинах

Сахар в торговой сети «Солнечный» сейчас самый продаваемый товар. И все потому, что люди закупают его впрок, боясь остаться без этого продукта в ближайшие месяцы.

Сахар в «Солнечный» сейчас поступает из стабилизационного фонда области, отмечает коммерческий директор Владимир Арланов, но выдаваемые объемы слишком малы, чтобы покрыть потребность, которая выросла в 5 раз.

«У нас тележки со склада не успевают до полки доехать его тут же разбирают в торговом зале. Получаем, продаем, ждем следующую партию, если она есть придет, продаем. Так работаем на рынке», — говорит Владимир Арланов.

Последний приход сахара их стабфонда, по его словам, был в понедельник. Им выдали на всю сеть 3 тонны по цене 315 тенге за 1 килограмм. В магазине его продают за 325 тенге. Владимир Арланов подчеркивает, что к ним поступают предложения приобрести сахар от поставщиков за 700 тенге и выше, но закупать сахар самостоятельно они сейчас не решаются. Во всяком случае пока на этот продукт действует предельная цена.

«Относительно тех мер, которые мы принимаем. Дело в том, вопрос очень объемный. Нам условно государство бьет по рукам, отбивая желание заниматься поиском продуктов социального направления самостоятельно. У нас законом есть торговая надбавка в виде 15 процентов, по мнению законописцев в эту надбавку должны включаться все наши траты. Если мы гипотетически имеем возможность купить в РФ, то логистические соберет все наценки и продавать коммерческий сахар нецелесообразно и мы этим не занимаемся», — объясняет коммерческий директор.

Информацию о том, какие запасы сахара имеются в стабфонде, насколько их хватит, когда будут закуплены новые объемы и по какой цене, телерадиокомпания Алау запросила в СПК «Тобол», которые курируют работу стабфонда. Но пока ответа на наши вопросы не получены. Помимо этого департамент по защите и развитию конкуренции по Костанайской области распространил общение, в котором просит все категории предпринимательства не допускать спекулятивного повышения цен. Если такие факты будут выявлены, их ждут штрафы.

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