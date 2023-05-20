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Тело 14-летней девочки нашли в котловане

В Жамбылском районе Северо-Казахстанской области погибла восьмиклассница. О её пропаже 19 мая в полицию заявила тётя девочки, передаёт Telegram-канал МВД РК.

Полицейские организовали поисковые группы, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, педагогов и местных жителей. Подростка искали в окрестностях села на машинах и верхом на лошадях.

Утром 20 мая тело девочки без признаков насильственной смерти обнаружено в воде котлована, расположенного в 1,5 километра от села Жанажол.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 105 УК РК (доведение до самоубийства группой лиц по предварительному сговору). Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Идут следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», — прокомментировали в полиции.

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