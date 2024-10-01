46-летний житель поселка Пригородный Житикаринского района Василий Чеботарёв в зал заседаний уголовного спецсуда Костанайской области зашел, опираясь на костыли. Ранее мужчина перенес два инсульта, и имеет затруднения в движениях и речи.

Согласно материалам дела, в декабре прошлого года, между родными братьями Василием и Романом Чеботаревыми, в доме, где они жили, возник словесный конфликт. Младший Роман, в очередной раз пришел домой нетрезвым, накинулся на старшего брата, когда тот строгал полено для растопки печи. В ходе драки Василий трижды ударил ножом брата, который от полученных ранений скончался на месте. Чтобы скрыть убийство, Василий закопал тело Романа в золе в одной из заброшенных комнат дома, где оно пролежало месяц, пока мужчина не сознался в содеянном сестрам, которые и вызвали полицию.

«Суд, в данном случае, исследовав все материалы дела, с учетом относимости, допустимости достоверности доказательств, пришел к выводу о доказанности вины подсудимого Чеботарева. В данном случае вина его доказывается, как показаниями свидетелей, его показаниями, данными в ходе досудебного расследования», — сообщил судья Аделия Хасенова.

А в ходе расследования судебного, подсудимый просил о переквалификации его действий с «Умышленного убийства» на «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Для этого проводились дополнительные экспертизы, и в итоге суд не нашел оснований для переквалификации. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также суд постановил взыскать с Чеботарева в фонд компенсации потерпевших принудительный платеж в 30 МРП, это более 103 тысяч тенге. А вот от компенсации процессуальных издержек, затрат на проведение следственных действий, экспертиз, суд осужденного освободил.

«В данном случае Чеботарев является лицом с инвалидностью 2-ой группы. С учетом его нетрудоспособности и имущественного положения, суд посчитал справедливым отнести данные процессуальные издержки на счет государства. Что не противоречит требованиям законодательства», — отметила судья.

Приговор не вступил в законную силу, и может быть обжалован в течение 15 суток с момента оглашения.

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