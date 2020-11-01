Тело брата обнаружила в квартире жительница Костанайской области

В отдел полиции Денисовского района поступило сообщение от 62-летней женщины. Информацию об этом нам подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Женщина сообщила о том, что в арендованной квартире в селе Денисовка в коридоре на полу обнаружен труп ее 64-летнего брата с телесными повреждениями.

По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по статье 99 ч.1 УК РК.

Ведется расследование.

Назначена экспертиза.

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