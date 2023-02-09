Тело казахстанца обнаружили при разборе завалов в Турции

Казахстанские спасатели в ходе поисковых работ в провинции Хатай обнаружили и извлекли тело гражданина Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС Казахстана.

Стало известно имя погибшего.

Погибшим оказался Адиль Кадырбеков. «МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Смадиярова, в настоящее время казахстанские спасатели совместно с турецкими коллегами продолжают поиски еще одного гражданина Казахстана — Мирболата Курмашева.

Как сообщалось ранее, работа спасателей осложняется высокими скоростями завалов, неустойчивыми конструкциями.

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