Тело казахстанца обнаружили при разборе завалов в Турции

Казахстанские спасатели в ходе поисковых работ в провинции Хатай обнаружили и извлекли тело гражданина Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал МЧС Казахстана.
Стало известно имя погибшего.
Погибшим оказался Адиль Кадырбеков. «МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.
По словам Смадиярова, в настоящее время казахстанские спасатели совместно с турецкими коллегами продолжают поиски еще одного гражданина Казахстана — Мирболата Курмашева.
Как сообщалось ранее, работа спасателей осложняется высокими скоростями завалов, неустойчивыми конструкциями.