Тело младенца нашли на мусорной свалке

В Актюбинской области на мусорной свалке нашли тело младенца, передает Tengrinews.kz.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 23 октября в районе села Бадамша.

«В дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступило телефонное сообщение о том, что на мусорном полигоне, расположенном по трассе «Рождество — Донское» в районе села Бадамша, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружен труп новорожденного ребенка. На место выехала следственно-оперативная группа», — сообщили в пресс-службе МВД.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка» и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка.