Фото из открытых источников
Тело младенца нашли на мусорной свалке
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В Актюбинской области на мусорной свалке нашли тело младенца, передает Tengrinews.kz.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 23 октября в районе села Бадамша.
«В дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступило телефонное сообщение о том, что на мусорном полигоне, расположенном по трассе «Рождество — Донское» в районе села Бадамша, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружен труп новорожденного ребенка. На место выехала следственно-оперативная группа», — сообщили в пресс-службе МВД.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка» и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка.
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