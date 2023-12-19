Тело младенца в контейнере. Видео, где мужчина выкидывает пакеты, распространяют в мессенджерах

Расследование дела по статье “Убийство матерью новорожденного ребенка» начато полицией Рудного. Сообщения об обнаружении тела младенца появились 17 декабря.

За официальной информацией мы обратились в департамент полиции Костанайской области. Там сообщили, что 17 декабря около 12 часов дня в городе Рудном около дома, расположенного по улице Корчагина в мусорном контейнере обнаружен труп новорожденного ребенка. По данному факту Управлением полиции города Рудный начато досудебное расследование по статье 100 УК РК.

Ребенок, чье тело обнаружено в контейнере, мужского пола. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, но назначены различные экспертизы. Полицией, по данным руководства ведомства, проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего уголовное правонарушение.

Между тем мессенджере WhatsApp распространяется запись с камеры наблюдения. На ней запечатлен мужина, который подходит к контейнерам, и выбрасывает два пакета. Утверждается, что запись сделана именно в том дворе на рудненской улице Корчагина, в котором был обнаружен младенец, и что в одном из пакетов и был ребенок. Однако, подтвердить так это или нет, в полиции пока не могут. «Как я сказал, оперативно-розыскные мероприятия проводятся, но, в соответствии со статьёй 201 уголовно-процессуального кодекса, мы сейчас, в данный момент комментировать не можем. По результатам расследования дополнительно доложим. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 4-х лет, либо лишение свободы на тот же срок», — отметил заместитель начальника ДП Костанайской области Бауыржан Абенов. О подобных преступлениях в Костанайской области становится известно не чаще одного-двух раз в год. В основном матерей, которые избавились от детей таким способом, находят. Что касается наказаний для них, напомним, в 2020 году 27-летнюю женщину осудили по статье «Неосторожное причинение смерти ребенку». Его тело было найдено в микрорайоне «Аэропорт» в декабре года 2019-ого. В итоге, тогда, суд принял во внимание наличие на иждивении у подсудимой двух малолетних детей, и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

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