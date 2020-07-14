Тело мужчины обнаружено в ходе тушения пожара в Лисаковске

Как сообщает пресс-служба ДЧС, 11 июля в 01:58 на телефон центрального пункта противопожарной службы поступило сообщение о загорании дачного домика в одном из садовых обществ Лисаковска.

Незамедлительно к месту пожара выезжали 5 человек личного состава и 1 единица техники.На момент прибытия пожарных-спасателей, домик сгорел полностью на площади 20 квадратных метров. В ходе разведки огнеборцы обнаружили тело 42-летнего мужчины.

Пожар был локализован и ликвидирован. Предварительная причина пожара устанавливается.

«Уважаемые жители, ДЧС Костанайской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь и жизнь Ваших близких, сохранность Вашего имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101» или «112», — говорится в обращении. .

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