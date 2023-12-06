Тело мужчины обнаружено в реке Костанайской области

pixabay.com
Чрезвычайная ситуация природного характера произошла в районе имени Беимбета Майлина. Об этом сообщили в ДЧС Костанайской области.
Из села Козырьковка поступило сообщение о пропаже местного жителя, который ушел на рыбалку на реку Тобол. Спасатели и полицейские начали поиски.
«На реке Тобол, на глубине 2,5 метра, от берега 5 метров, было найдено и извлечено из воды тело мужчины 1964 года рождения, который утонул во время ловли рыбы. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщил начальник управления кризисных ситуаций ДЧС Костанайской области Бахыт Уразов.
Tags: Алау алау кз алау новости Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау новости костаная общество РТН