Тело мужчины обнаружено в реке Костанайской области

Чрезвычайная ситуация природного характера произошла в районе имени Беимбета Майлина. Об этом сообщили в ДЧС Костанайской области.

Из села Козырьковка поступило сообщение о пропаже местного жителя, который ушел на рыбалку на реку Тобол. Спасатели и полицейские начали поиски.

«На реке Тобол, на глубине 2,5 метра, от берега 5 метров, было найдено и извлечено из воды тело мужчины 1964 года рождения, который утонул во время ловли рыбы. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — сообщил начальник управления кризисных ситуаций ДЧС Костанайской области Бахыт Уразов.

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